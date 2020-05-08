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    HaberlerEge Haberleri Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

    Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 11 Mayıs’ta tekrar hizmete girecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor.

    Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

     Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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