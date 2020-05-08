08.05.2020 - 00:04 |
Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 11 Mayıs’ta tekrar hizmete girecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor.
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.