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    HaberlerEge Haberleri Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
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    11.05.2020 - 00:03 |

    Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

    Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

    İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu belirlenen ilçedeki 240 berbere gıda kolisi dağıtan Karabağlar Belediyesi, berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışmaları da yürütüyor. Maske üretiminden gıda kolisi dağıtımlarına, dezenfeksiyonlardan tarıma desteklere kadar bir çok alanda çalışma yürüttiklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Aylar sonra kapılarını açan esnafa her türlü desteği vereceğiz” dedi.

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