16.05.2020 - 00:02 |
Berber ve kuaförler kurallara uyuyor
Faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetleniyor.
İşyeri sosyal mesafe kuralı, müşterilerle çalışanların maske ve eldiven takma zorunluluğu, tek kullanımlık malzemeler, açılış kapanış saatleri ve içerde müşteri bekleme durumu gibi denetlemeler gerçekleştirdi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.