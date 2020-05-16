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    HaberlerEge Haberleri Berber ve kuaförler kurallara uyuyor
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    16.05.2020 - 00:02 |

    Berber ve kuaförler kurallara uyuyor

    Faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetleniyor.

    Berber ve kuaförler kurallara uyuyor

    İşyeri sosyal mesafe kuralı, müşterilerle çalışanların maske ve eldiven takma zorunluluğu, tek kullanımlık malzemeler, açılış kapanış saatleri ve içerde müşteri bekleme durumu gibi denetlemeler gerçekleştirdi.

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