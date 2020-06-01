01.06.2020 - 00:01 |
Bereket diledi
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, deniz turizminde kısıtlamaların bugünden itibaren kaldırıldığını belirtti, mavi denizlere yelken açacak deniz turizmi sektörüne bereketli bir sezon diledi.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız