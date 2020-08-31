‘Bereketli olsun’

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üzüm hasat sezonunun başlaması sebebiyle bağları gezerek çiftçilere şapka ve maske dağıttı; bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Üreticilerle bağları gezen Başkan Dutlulu, “Alın teri ve emeğiyle üreten, ülke ekonomimize katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Manisamızın ve Akhisarımızın üzümü, lezzeti ve kalitesi ile dünyaca bilinmektedir. Akhisar’da yerli üreticimize destek olmaya devam edeceğiz. Onlar için buradayız” diye konuştu.