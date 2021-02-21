Bereketli şehir

Aydın’da doğal ve sağlıklı ürünler yetiştirmenin yanı sıra atalarımızdan kalan genetik mirasların da geleceğe aktarılması için 2014 yılından bu yana aralıksız uygulanan “Ata Tohumları Projesi” bu yıl da meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir’e ait arazilerde geçen aylarda domates, biber ve patlıcan dikimi yapılırken ilk sebzeler alınmaya başlandı. Ziraat mühendislerinin kontrolünde zirai ilaç kullanılmadan üretilen sebzeler, 15 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde aydın ve İzmirli vatandaşların beğenisine sunulacak. Başkan Özlem Çerçioğlu “Tarım kenti Aydın’da kırsal kalkınmaya destek vermenin yanı sıra atalarımızdan miras kalan tohumlara da sahip çıkıyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir, patates ve soğan üreticisinin tarlasında kalan mahsulünü satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Çiftçilerin teşekkür ettiği Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Üreticimizi namerde muhtaç etmeyiz” diye konuştu.