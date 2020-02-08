"Bereketli topraklarla her şeyi aşmayı biliriz"

İzmir’deki Agroexpo 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, furizmir’de sürüyor.

Bu fuarla ticari ilişkilerin yeni işbirliklerine kapı aralayacağını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında, bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar” dedi. Bakanlık olarak ‘Tarım Orman Şûrası’ düzenleyerek 25 yılı planlamak üzere tarım ve orman sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Pakdemirli, “Eylem planları ile tarım orman sektörümüzü marka yapmak için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Ekilmedik bir avuç toprak, sulanmadık bir karış tarla bırakmayacağız” vurgusunu yaptı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, küresel ısınma ve çeşitli risk faktörleri nedeniyle tarım ve hayvancılığın öneminin gittikçe arttığını vurguladı.

Fuarın her sene artan iş bağlantılarının kurulduğu, tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan bir ortam olmasını dileyen Ayyıldız, sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

‘Gücümüzü hatırlayalım’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Avrupa’nın 4 büyük tarım fuarından birinin İzmir’de gerçekleştiğine dikkat çekerek, binlerce katılımcının bulunduğu Agroexpo’nun tarım sektörünün gelişmesine uluslararası ortaklık kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Soyer, “Türkiye’nin en yeni alanda 110 bin kapalı fuar alanında 950 firma ve 75 ülkeden ziyaretçi gelecek. Küresel tarım ve gıda sektörünün yarattığı olumsuzluklar nedeniyle zamanımızı yerel üreticiyi teşvik etmek ve bereketli toprakları korumaya harcamalıyız. Dünya topraklarında hegemonya kurmak isteyenlerin üstesinden gelecek kadar bereketli topraklarımız var. Bu ülkenin özüne dönmeye, tarımsal potansiyelin gücünü hatırlamaya ihtiyacı var” diye konuştu.