Bergama, acenteleri ağırlıyor

Oda Başkanı Fikret Ürper ve konuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Turizme yönelik olarak düzenlediğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başta Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz olmak üzere, tarihi mahallelerimizde yapacağımız restorasyonlarla evimiz Bergama’yı turizme hazır hale getireceğiz. Bu projemiz Türkiye’de antik bir derede yapılan restorasyonlarla ilk olma özelliği taşıyor. Selinos Projesi önümüzdeki yıllarda adından tüm dünyada sıkça söz ettirecek bir çalışma olarak akıllarda yer edecek” dedi.