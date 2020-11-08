Bergama Belediye binasında inceleme

Çıkacak raporlara göre hassasiyetle hareket edileceğine dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, “Binamızın deprem dayanıklılığı performansını değerlendirip analizini yapmak üzere karot kolon sıyırma ve tarama testlerini başlattık. Bu işin şakası yok. Son İzmir depremi bize gösterdi ki; depremlere karşı şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Süratle incelemeleri tamamlayıp, rapor sonucuna göre hareket edeceğiz. Ana hizmet binamızda çatlaklar oluştu. Bu çatlakların tehlikeli bir boyutu olup olmadığının incelemeler neticesinde belirlenecek” dedi.