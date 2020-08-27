Bergama Belediyespor düğmeye bastı

İlk iş olarak teknik direktör arayışlarını sonuçlandıran kırmızı siyahlılar, uzun yıllar Bergama futboluna hizmet eden ve son olarak Manisaspor’da görev alan Behram Üstün’le anlaşma sağladı. Bergama Belediyespor, sportif direktör görevine ise birçok kulüpte başarıya koşan ve İzmir futbolunun tanınan isimlerinden olan Tezcan Sayar’ı getirdi. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bergama Belediyepor Kulübümüzü hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonki başarılarımıza bir yenisini daha ekleyip, yeni başarılara yelken açmak istiyoruz” dedi.