Bergama BLD geri dönüyor

Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup’ta şampiyonluğa koşan Bergama BLD, 1-0 yendiği Gönen deplasmanından 3 puanla döndü. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Bergamasporumuz içinde bulunduğu durumu hiç hak etmiyordu. Süratle harekete geçip arkadaşlarımızla birlikte neler yapacağımızı kararlaştırdık. Başta Kulüp Başkanımız ve Belediye Meclis Üyemiz Bilir Altay, kulübümüz çalışanları, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inanarak mücadeleye başladık. Bugün koşar adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Yolun sonu şampiyonluk” dedi.