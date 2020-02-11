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    HaberlerEge Haberleri Bergama BLD geri dönüyor
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Bergama BLD geri dönüyor

    Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup’ta şampiyonluğa koşan Bergama BLD, 1-0 yendiği Gönen deplasmanından 3 puanla döndü.

    Bergama BLD geri dönüyor

    Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup’ta şampiyonluğa koşan Bergama BLD, 1-0 yendiği Gönen deplasmanından 3 puanla döndü. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Bergamasporumuz içinde bulunduğu durumu hiç hak etmiyordu. Süratle harekete geçip arkadaşlarımızla birlikte neler yapacağımızı kararlaştırdık. Başta Kulüp Başkanımız ve Belediye Meclis Üyemiz Bilir Altay, kulübümüz çalışanları, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inanarak mücadeleye başladık. Bugün koşar adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Yolun sonu şampiyonluk” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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