Bergama BLD, umutlandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta en yakın rakibinin 10 puan önünde lider olan Bergama Belediyespor’a direkt 3. Lig umudu doğdu. Normal sezonun bitimine 4 maçın kaldığı ligde Play Off’u garantilemenin eşiğinde olan Bergama, bugün açıklanması beklenen futbol ligleriyle ilgili karara göre direkt 3. Lig’e alınabilir. TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le yaptığı toplantıda 2019-2020 sezonu için alt liglerde lider olan takımların üst lige alınmasını talep etmişti.