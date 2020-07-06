‘Bergama, daha güzel bir noktaya gelecek’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi ilçeyi gezerken bu mesajı verdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, geniş kapsamlı ilk inceleme gezisini Bergama ilçesine yaptı. Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyelerince karşılanan Köşger, “Bugün Bergama’da tarihin izinde bir gezi yaptık” dedi.

Başkan Koştu, ilçeye yapılacak projeler hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi. Restorasyon bekleyen tarihi binaları gezen Vali Köşger, tarihi İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Taşhan ve Ulucami’de incelemelerde bulundu.

Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi’yle ilgili oyarak bilgilendirilen Vali Köşger ve beraberindeki heyet, Parşömen Müzesi, kafe-restoran olarak hizmet verecek olan Çırçır Fabrikası ve Tabakhane ile yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceği Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde (BASBAŞ) inceleme yaptı.

‘Gerekenler yapılacak’

Sera bölgesi ve jeotermalin çıkarıldığı kuyular bölgesine de giden Yavuz Selim Köşger, şu noktalara dikkat çekti: “Bergama, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş. Burada Antik dönemden erken Roma dönemine, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine ait çok kıymetli eserler var. Bir kısmının restorasyonu yapılmış. Ancak yapılacak çok daha çalışma var. Bergama’yı bir marka olarak dünya tanıyor. Bergama antik kentinden Pergamon’dan, Almanların söküp götürdüğü eserler Berlin’de sergileniyor. Onların ülkemize geri getirilmesi dahil, Bergama ile ilgili yapılacak çok iş var. Yani, tarihi ilçemizin hak ettiği değeri şu ana kadar bulamadığı anlaşılıyor. Hak ettiği değere ulaşması için gerekli çalışmayı yapmamız lazım. Hep birlikte, hem Bergama’yı hem de tarihi eserlerimizi, hak ettiği değeri vererek daha güzel bir noktaya getireceğiz.”

Foça turu

Vali Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesinde de incelemelerde bulundu. Köşger, yıllardır kapalı olan Foça (Fransız) Tatil Köyü, işletmesinde hukuki sorunlar bulunan Pollen Tatil Köyü, restore edilen Öğretmenevi ve yeniden değerlendirme bekleyen eski Devlet Hastanesi binalarını gezdi. Köşger, eski Öğretmenevi’nin toplantı salonunun resmi kurumlarca sunum ve küçük çaplı toplantılar için de kullanılması için talimat verdi. - SEYFİ GÜL DHA