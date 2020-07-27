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    HaberlerEge Haberleri ‘Bergama kabuğunu kıracak’
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    27.07.2020 - 00:06 |

    ‘Bergama kabuğunu kıracak’

    ‘Bergama kabuğunu kıracak’

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Ak Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Amasya Suluova’da organize sanayi, canlı hayvan pazarı, et entegre tesisi başta olmak üzere tarım alanında yapılan yatırımlarla, inşaatı tamamlanan Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

    Bergama’da yapılacak olan vizyon projeler için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Koştu, “Alt yapısından, üst yapısına kadar her şeyin en iyisine, en güzeline layık Bergama’da yapacağımız projelere yönelik inceleme gezisi yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kentimizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Kentimiz tarihi yönden dünyada parmakla gösterilen zenginliklere sahip, istiyoruz ki bu yönleri vizyon projelerimizle bütünleşip öne çıksın. Bergamamız şuan ki durumu hiç hak etmiyor. Kabuğunu kırması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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