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    HaberlerEge Haberleri ‘Bergama ne derse öyle yapacağız’
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    02.05.2020 - 00:03 |

    ‘Bergama ne derse öyle yapacağız’

    Bergama’nın vizyon projesi Millet Bahçesi için katılımcı belediyecilik ruhu ile hareket eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, fikir alışverişinde bulunmak üzere ikinci toplantısını oda başkanlarıyla yaptı.

    ‘Bergama ne derse öyle yapacağız’

    Başkan Koştu, Millet Bahçesi projesini oluştururken en ideali için şehrin taleplerine kulak vererek hareket edeceklerinin altını çizdi.

    ‘Mağdur etmeyeceğiz’

    Belediye Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda her bir oda başkanı proje üzerindeki fikrini açıklayıp önerilerini dile getirdi. Stadyumun çevresindeki esnafın proje yapılırken ve yapıldıktan sonra mağdur edilmemesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Koştu, oda başkanlarının bu yöndeki talepleriyle, belediyenin projede öngördüğü hassasiyetin örtüştüğüne işaret etti. Başkan Koştu, “Devam edeceğimiz bu toplantılarımız, vatandaşlarımızla yapacağımız anket çalışmasının ardından, ilçemizin bütününün üzerinde hem fikir olduğu akılcı, kentimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, otoparkı olan en ideal Millet Bahçesi’ni Bergama’ya kazandıracağız” dedi.

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