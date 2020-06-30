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    HaberlerEge Haberleri Bergama TOKİ’de ilk kazma
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Bergama TOKİ’de ilk kazma

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatleri arasında bulunan TOKİ konutlarının inşaatı başladı.

    Bergama TOKİ’de ilk kazma

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatleri arasında bulunan TOKİ konutlarının inşaatı başladı. İhale şartnamesine göre 500 günde tamamlanacak olan konutların mücbir sebep olmaması halinde 12 aydan önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
    Bergama’ya inşa edilecek olan 274 adet konutun inşaat çalışmalarına başlanmasının sevincini yaşadıklarını açıklayan Koştu, “İlçemizde bugüne kadar TOKİ konutu yapılmayışı büyük bir kayıptı. Girişimlerimizin meyvesini aldık. Konutlar Zafer Mahallesi’nde, kentimizin en gözde yerleri arasında bulunan Berksoy Otel’in kuzeyinde inşa edilecek. Görev süremizin geride kalan 1 yıllık bölümünde tüm projelerimiz için gece gündüz demeden mesai harcadık ve şimdi sırayla hepsi başlıyor” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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