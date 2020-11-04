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    04.11.2020 - 00:04 |

    Bergama var gücüyle destek oluyor

    Bergama Belediyesi İzmir’i yıkan depremin ilk günden itibaren ihtiyaçları karşılıyor.

    Bergama var gücüyle destek oluyor

    Başkan Hakan Koştu’nun talimatıyla harekete geçen belediye birimleri, kurtarma çalışmalarının olduğu semtlere gönderdiği sıcak çorba ile vatandaşın içini ısıtmaya çalıştı. İki kamyonetle afetzedelere battaniye ulaştırıldı. Ayrıca özel lokma dökme araçları ile depremin etkilendiği mahallerde sıcak lokma dökülüp dağıtıldı.

    Depremden en çok etkilenen Bayraklı’yı ziyaret eden Koştu, ihtiyaç halinde Bergama Belediyesi’nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

    Vatandaş akın etti

    Öte yandan AFAD’ın çağrısı üzerine Bergama Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte başlatılan yardım kampanyasına Bergamalı vatandaşlar ilk saatlerden itibaren büyük ilgi gösterdi. Bergamalılar yardımları belediye ve kaymakamlık hizmet binaları girişindeki toplama alanlarına getirmeye başladı.
    Başkan Koştu, “Hemşehrilerimizin her birisi ile gurur duyuyorum. Yardımları AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize göndermeye devam edeceğiz” dedi.

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