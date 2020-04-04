Bergama zabıtasına teşekkür ziyareti

Gece-gündüz demeden koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma temposu sergileyen Bergama Belediyesi Zabıta Birimi’ne Bergama Motorize Eğitimciler Platformu ve ilçe esnafından teşekkür ziyareti yapıldı. Bergamalı öğretmenler, “Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu süreçte emeğiniz çok, size teşekkür etmek için geldik. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın eli ayağı oldunuz” dedi.