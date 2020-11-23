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    HaberlerEge Haberleri Bergama’da atık yağlar ekonomiye kazandırılacak
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    23.11.2020 - 00:04 |

    Bergama’da atık yağlar ekonomiye kazandırılacak

    Bergama’da atık yağlar ekonomiye kazandırılacak

    Bergama Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında bitkisel atık yağların toplanması için yeni bir protokol imzaladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Lavabodan dökülen 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği bilimsel olarak biliniyor. Bu yağlar ayrıca yer altı sularına sızarak doğal yaşamı tehdit ediyor. Biz, bu protokolümüzle birlikte hem çevre bilincini hemşehrilerimize yerleştirmeyi, hem de bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız” dedi.

    Esnafla buluştu

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Koştu’ya Bergama Demirciler Odası Başkanı Özcan Ala ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Balcı eşlik etti. Esnafın önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Koştu, “Esnafımızın her zaman yanındayız. İsteklerini tek tek not aldık. İlçemiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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