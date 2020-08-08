08.08.2020 - 00:00 |
Bergama’da borçlar tamamen ödeniyor
Bergama Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında, faizleriyle birlikte büyüyen borçların sıfırlanması için adım atıldı. Eski Tekstil Fabrikası’nın, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan bölümünün borçlar karşılığında SGK’ya devri için oy çokluğuyla karar alındı.
Kararla 80 milyon lira borcun silineceğini dile getiren Koştu, “Belediyemiz borçlardan kurtulacak, hem de eğitim yuvası olarak kullanılan ve kullanılmaya devam edilecek olan bu alanda üniversitenin yatırım yapması ve büyümesi sağlanmış olacak. Her ay İller Bankası’ndan gelen payımızın yaklaşık 1 milyon lirası borçlarımıza gidiyor” dedi.
Kermes eylül ayında
Ayrıca dünyanın ikinci, Türkiye’nin ilk Uluslararası Festivali olan ve 83 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi’nin 12-14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İslamsaray Mahallesi sınırları içerisinde bulunan önceki dönemde Dursunbey olarak isimlendirilen köprünün adı da oy birliği ile “Karesioğlu Dursunbey Köprüsü” olarak değiştirildi.
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