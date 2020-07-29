Bergama’da doğalgaz çalışmalarına devam

Bergama’nın 137 mahalle muhtarı belediye tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İmkânlar ölçüsünde her mahalleye hizmet götürmeye önem verildiğine dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarda kademeli artış yapılacağını söyledi. Kaldığı yerden başlayan çalışmalarla ilgili bilgi veren Koştu, şöyle devam etti:

Mali adımlar

“Doğalgaz çalışmalarına başladık. TOKİ sosyal konutlarımızın ihalesi yapıldı ve süratle inşaat çalışmaları başladı. Daha önce sizlerden öncelik sırasına göre ihtiyaçlarınızı almıştık. Bir çok mahellemizde yatırımlara devam ediyoruz. Mali yapımızı düzeltmek için de önemli adımlar atıyoruz, güzel sonuçları olacak.” Muhtarlar, Bergama’ya çok geç gelen doğalgaz çalışmaları için Koştu’ya teşekkür etti.

Kurban Bayramı için salgına riskine karşı önlemleri artıran Bergama Belediyesi, canlı hayvan pazarında bir dizi yeniliğe imza attı. Girişlerin tek kapıdan yapıldığı pazarda, eskiden gelişi güzel duran küçükbaş hayvanlar için padoklar yapıldı. İçeri giren tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Tüm kurbanlıklar da veteriner gözetiminden geçiriliyor. Sağlıklı bir ortam oluşturduklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “Kurban pazarlığı sırasında tokalaşma olamayacağından, pazarlıklata gönül selamını kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Bayramlık sevinci

Öte yandan belediye, ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık dağıttı. Yaklaşık 6 bin adet yeni kıyafetle vatandaşın yüzü güldürüldü. Genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi bayram öncesi sevindirmeye gayret gösterdiklerini belirten Koştu, “Bergama’da daha çok gülsün diye gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. O yüzlerin gülümsemesi de bizim bayramımızdır” ifadelerini kullandı.