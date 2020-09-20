Bergama’da güçlü yönetim

Bergama Belediyespor’un olağanüstü kongresi, belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. Kongreye katılan üyelerin tamamının oyu ile yeni Başkan Hasan Canoğlu oldu.

Kongre sonrası konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, aynı zamanda onursal başkanlığını yürüttüğü Bergama Belediyespor’un yeni yönetimine başarılar diledi, “Bergamasporumuzu 3. Lig’e yükselten Kulüp Başkanımız Bilir Altay ve yönetimine, sporcularımıza, taraftarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. “Yeni sezonda yine zirveyi arzuluyoruz” diyen Koştu, “Yeni Başkan Hasan Canoğlu ve yönetime başarılar diliyorum. Futbolda olduğu gibi diğer branşlarda da başarılı olmak zorundayız” dedi. Geçtiğimiz sezon en yakın rakibine 10 puan fark atarak Kulüp Başkanı Bilir Altay ve yönetimi tarafından Bergama Belediyespor’un namağlup olarak şampiyon yapıldığına dikkat çeken yeni Başkan Canoğlu, “Belediye Başkanımız ve Kulüp Onursal Başkanımız Hakan Koştu’nun maddi ve manevi desteği bizleri onurlandırdı ve daha çok hırslandırdı. Birlik ve beraberlik içerisinde yapamayacağımız iş yok. Geçmiş dönem Bergamasporumuza hizmet eden herkese teşekkür ederim” dedi.

İlk maç Kelkit’le

Öte yandan bir yıl aradan sonra 3. Lig’e dönen Bergama Belediyespor, 4. Grup’ta 15.00’te başlayacak randevuda bugün Gümüşhane deplasmanında 1954 Kelkit Belediyespor’la rakip olacak.