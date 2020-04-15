Bergama’da her gün düzenli temizlik

Koronavürüse karşı en üst seviyede önlemler alan Bergama Belediyesi ilçe genelinde bulunan bütün bankamatikleri dezenfekte etti. Ayrıca her bir bankamatiğin önüne işlem sonrası kullanılmak üzere dezenfekte noktaları oluşturuldu. Başkan Hakan Koştu, “İnsanımızın günlük hayatta en sık kullandığı yerlerin başında bankamatikler geliyor. Biz de ilçemizdeki bütün bankamatikleri her gün dezenfekte ediyoruz” dedi.