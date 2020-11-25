25.11.2020 - 00:02 |
Bergama’da heyecanlı bekleyiş
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Bergama’da kurulabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Tarım ve Orman Bakanı Baş Danışmanı Özer Ataç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edileceğini belirten Başkan Koştu, “Planlamamızı bu tesisimizin sürekli büyümesi üzerine yapıyoruz. Tesis faaliyete geçtikten sonra yıllar içerisinde aynı kalmayacak. Bir yandan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, bir yandan Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın faaliyete geçmesiyle Bakırçay’da işsizlik diye bir şey kalmayacak” dedi.