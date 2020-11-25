Bergama’da heyecanlı bekleyiş

Yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edileceğini belirten Başkan Koştu, “Planlamamızı bu tesisimizin sürekli büyümesi üzerine yapıyoruz. Tesis faaliyete geçtikten sonra yıllar içerisinde aynı kalmayacak. Bir yandan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, bir yandan Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın faaliyete geçmesiyle Bakırçay’da işsizlik diye bir şey kalmayacak” dedi.