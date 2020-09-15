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    15.09.2020 - 07:00 |

    Bergama’da iki kutlama birden

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 84’üncüsü düzenlenen, Türkiye’nin ilk yerel festivali Bergama Kermesi, düşman işgalinden kurtuluşun 98’nci yıldönümü kutlamalarıyla başladı.

    Bergama’da iki kutlama birden

    Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kermesin açılış konuşmasını yapan Koştu, “14 Eylül Bergama’mızın bayramıdır, kermes bizim düğünümüzdür. İkinci dünya savaşının en zorlu yıllarında dahi ara verilmeden kutlanan kermesimizin 84’üncüsünü pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, dijital mecra ve televizyon ekranlarından yapacağımız yayınlar ile kermesi halkımızın evlerine getiriyoruz. Bergama için duyduğumuz sevgi ve heyecan hiç eksilmeyecek” dedi.
    Bugün sona erecek kermesin etkinlikleri tv ekranları, radyo yayınları ve belediye Facebbok sayfası üzerinden canlı veriliyor.

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