85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bergama’da korkulan olmadı
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 |

    Bergama’da korkulan olmadı

    6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bergama Belediyesi bütün ekipleri ile teyakkuza geçti.

    Bergama’da korkulan olmadı

    6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bergama Belediyesi bütün ekipleri ile teyakkuza geçti. Bergama’da yoğun bir şekilde hissedilen depremde merkez ve kırsal mahallelerde herhangi bir can kaybı ve maddi hasara rastlanmadığını açıklayan Başkan Hakan Koştu, “İlçemizde şuana kadar yaşanan olumsuz bir olay yok. Kriz masasında görevli arkadaşlarımızla tüm mahallelerimizle irtibat halindeyiz” dedi.
    Olası artçılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Başkan Koştu, “Paniğe kapılmadan dikkatli davranalım. Özellikle merkeze uzak mahallelerde evlerinde hasar tespit eden vatandaşlarımız muhtarlar aracılığıyla bize ulaşabilirler. Belediye olarak tüm ekiplerimizle yaşanabilecek olumsuz durumlar için hazırız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber