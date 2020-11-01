Bergama’da korkulan olmadı

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bergama Belediyesi bütün ekipleri ile teyakkuza geçti. Bergama’da yoğun bir şekilde hissedilen depremde merkez ve kırsal mahallelerde herhangi bir can kaybı ve maddi hasara rastlanmadığını açıklayan Başkan Hakan Koştu, “İlçemizde şuana kadar yaşanan olumsuz bir olay yok. Kriz masasında görevli arkadaşlarımızla tüm mahallelerimizle irtibat halindeyiz” dedi.

Olası artçılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Başkan Koştu, “Paniğe kapılmadan dikkatli davranalım. Özellikle merkeze uzak mahallelerde evlerinde hasar tespit eden vatandaşlarımız muhtarlar aracılığıyla bize ulaşabilirler. Belediye olarak tüm ekiplerimizle yaşanabilecek olumsuz durumlar için hazırız” diye konuştu.