Bergama’da Ömer uzattı

Geçen sezon kırmızı lacivertli formayla Bölgesel Amatör Lig’de 21 maça çıkıp, 5 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk profesyonel imzayı atacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ömer Kuşan, profesyonelliğe ilk adımını atıyor. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, yeni bir şampiyonluk daha diliyoruz” ifadelerine yer verildi.