BİST1.1000.93EURO8.840.39USD7.490.13ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bergama’da Ömer uzattı
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:00 |

    Bergama’da Ömer uzattı

    Misli.com 3. Lig’in yeni takımlarından Bergama Belediyespor’da yönetim, iç transferde Ömer Kuşan’la yeniden anlaşma sağladı.

    Bergama’da Ömer uzattı

    Geçen sezon kırmızı lacivertli formayla Bölgesel Amatör Lig’de 21 maça çıkıp, 5 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk profesyonel imzayı atacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ömer Kuşan, profesyonelliğe ilk adımını atıyor. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, yeni bir şampiyonluk daha diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Sıradaki Haber