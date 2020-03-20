Bergama’da seferberlik

Halk sağlığını korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “Tüm sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikleri iptal ettik. Bilgilendirme faaliyetlerine ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam edeceğiz. Asla panik yapmayacağız” dedi.