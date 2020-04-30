30.04.2020 - 00:01 |
Bergama’da temizlik timine yeni şantiye
Bergama Belediyesi, Temizlik İlleri için yeni yaptırdığı şantiyenin hazırlıklarında son aşamaya geldi.
Başkan Hakan Koştu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Şuan hizmet vermekte olan Temizlik İşleri Şantiyesi’nin sağlıksız koşullar barındırdığına dikkat çeken Koştu, “Aslan yattığı yerden bellidir” dedi. Öte yandan Başkan Koştu, okul müdürleri ve öğretmenlerle telekonferansla bir araya geldi, bir yılını anlattı.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.