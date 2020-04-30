Bergama’da temizlik timine yeni şantiye

Başkan Hakan Koştu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Şuan hizmet vermekte olan Temizlik İşleri Şantiyesi’nin sağlıksız koşullar barındırdığına dikkat çeken Koştu, “Aslan yattığı yerden bellidir” dedi. Öte yandan Başkan Koştu, okul müdürleri ve öğretmenlerle telekonferansla bir araya geldi, bir yılını anlattı.