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    HaberlerEge Haberleri Bergama’da virüsle mücadele tam gaz
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    11.11.2020 - 00:04 |

    Bergama’da virüsle mücadele tam gaz

    Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Emniyet Müdürü Bayçora Durağan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümmiye Çelik Saygın, pazartesi pazarında yapılan koronavirüs önlemlerini denetledi.

    Bergama’da virüsle mücadele tam gaz

    Denetimlerin ilçe merkezi başta olmak üzere Ayaskent, Zeytindağ, Yenikent, Göçbeyli, Bölcek ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Koştu “Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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