Bergama’da virüsle mücadele tam gaz

Denetimlerin ilçe merkezi başta olmak üzere Ayaskent, Zeytindağ, Yenikent, Göçbeyli, Bölcek ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Koştu “Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.