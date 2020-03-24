Bergama’da virüsle mücadeleye devam

Pazara giriş çıkışlar da kontrollü sağlanıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Bergama Belediyesi, ulaşabildiği her alanda ilaçlama faaliyetlerine de devam ediyor. Çok sayıda ekibin, ara vermeden yürüttüğü çalışmaların koronavirüs salgını süresince devam edeceğini ifade eden Başkan Hakan Koştu, “Biz bu süreçte önlemler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı hiç çıkmamalarını rica ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da zorunlu haller dışında evde kalmalarını istiyoruz” dedi.