24.03.2020 - 00:03 |
Bergama’da virüsle mücadeleye devam
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve 137 mahallede dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Bergama Belediyesi, ayrıca Pazartesi Pazarı’nda elviden ve kolonya dağıttı.
Pazara giriş çıkışlar da kontrollü sağlanıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Bergama Belediyesi, ulaşabildiği her alanda ilaçlama faaliyetlerine de devam ediyor. Çok sayıda ekibin, ara vermeden yürüttüğü çalışmaların koronavirüs salgını süresince devam edeceğini ifade eden Başkan Hakan Koştu, “Biz bu süreçte önlemler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı hiç çıkmamalarını rica ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da zorunlu haller dışında evde kalmalarını istiyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.