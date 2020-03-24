BİST84.246-1,81EURO 7,040,04USD6,560,04ALTIN327,823,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bergama’da virüsle mücadeleye devam
    ABONE OL
    24.03.2020 - 00:03 |

    Bergama’da virüsle mücadeleye devam

    Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve 137 mahallede dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Bergama Belediyesi, ayrıca Pazartesi Pazarı’nda elviden ve kolonya dağıttı.

    Bergama’da virüsle mücadeleye devam

    Pazara giriş çıkışlar da kontrollü sağlanıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Bergama Belediyesi, ulaşabildiği her alanda ilaçlama faaliyetlerine de devam ediyor. Çok sayıda ekibin, ara vermeden yürüttüğü çalışmaların koronavirüs salgını süresince devam edeceğini ifade eden Başkan Hakan Koştu, “Biz bu süreçte önlemler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı hiç çıkmamalarını rica ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da zorunlu haller dışında evde kalmalarını istiyoruz” dedi.

     
    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
    daha fazla video için
    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber