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    HaberlerEge Haberleri Bergamalılar yardıma koştu
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    07.11.2020 - 07:00 |

    Bergamalılar yardıma koştu

    Bergama Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin ilk bölümü 2 kamyonla İzmir’e gönderildi.

    Bergamalılar yardıma koştu

    Bergama Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin ilk bölümü 2 kamyonla İzmir’e gönderildi. Battaniye, temizlik maddeleri ve kuru gıdadan oluşan yardımların ilk bölümü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere AFAD yetkilerine teslim edildi. Başkan Hakan Koştu, duyarsız kalmayan herkese teşekkür etti.

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