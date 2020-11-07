Bergamalılar yardıma koştu

Bergama Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin ilk bölümü 2 kamyonla İzmir’e gönderildi. Battaniye, temizlik maddeleri ve kuru gıdadan oluşan yardımların ilk bölümü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere AFAD yetkilerine teslim edildi. Başkan Hakan Koştu, duyarsız kalmayan herkese teşekkür etti.