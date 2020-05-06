Bergamalıların sağlığı için...

Koronavirüs dolayısıyla en üst seviyede tedbirler alınması için yoğun bir çalışma sürdüren Bergama Belediyesi, sanayi sitesi ve Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki esnafa da sağlık paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Hakan Koştu, “Rehavete kapılmadan tedbirlerimizi almaya devam edelim. Belediye olanakları önlemlere devam ediyoruz” dedi.

Belediye, kendi imkanları ile ürettiği ve ücretli olarak satın aldığı yüz koruyucu siperlikleri de Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne teslim etti. Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, “Gecesini gündüzüne katıp yoğun bir mesai harcıyor. Bu onurlu görevlerinde her zaman yanlarındayız” diye konuştu.