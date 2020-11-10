10.11.2020 - 00:00 |
Bergama’nın Adıyaman maçı ertelendi
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor’un yarın deplasmanda lider Adıyaman 1954 ile oynaması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
31 Ekim’de oynaması gereken Kozan karşılaşması da İzmir’i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım’a ertelenen kırmızı lacivertli ekip, cumartesi günü evinde oynayacağı Silivri maçının hazırlıklarına devam ediyor.