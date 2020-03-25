Bergama’nın baş tacı yaşlılar

Ayrıca pazaryerine gelen 65 yaş üstü vatandaşlar içeri alınmıyor, alışverişleri Zabıta ekipleri tarafından yapılarak, pazar torbalarıyla birlikte evlerine kadar götürüldü.

Belediye Başkanı Başkan Koştu, “Hanelerimizin direği, başımızın tacı büyüklerimizin evlerinden çıkmamaları için Alo Vefa Hattı’nı hemen devreye aldık. 0 232 632 80 05 nolu telefondan bize ulaşan kimsesi olmayan, yardıma muhtaç olan her hemşehrimizin siparişlerini 7/24 evlerine kadar götürüyoruz” dedi. Belediye bünyesinde oluşturulan motorize ekiplerle alınan siparişin süratle yerine getirildiği belirtildi.