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    HaberlerEge Haberleri Bergama’nın baş tacı yaşlılar
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    25.03.2020 - 00:03 |

    Bergama’nın baş tacı yaşlılar

    Koronavirüs salgınına karşı evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaş için adeta seferberlik ilan eden Bergama Belediyesi, ilçenin her hafta başı kurulan Pazartesi Pazarı’ndan evlere servis başlattı.

    Bergama’nın baş tacı yaşlılar

    Ayrıca pazaryerine gelen 65 yaş üstü vatandaşlar içeri alınmıyor, alışverişleri Zabıta ekipleri tarafından yapılarak, pazar torbalarıyla birlikte evlerine kadar götürüldü.

    Belediye Başkanı Başkan Koştu, “Hanelerimizin direği, başımızın tacı büyüklerimizin evlerinden çıkmamaları için Alo Vefa Hattı’nı hemen devreye aldık. 0 232 632 80 05 nolu telefondan bize ulaşan kimsesi olmayan, yardıma muhtaç olan her hemşehrimizin siparişlerini 7/24 evlerine kadar götürüyoruz” dedi. Belediye bünyesinde oluşturulan motorize ekiplerle alınan siparişin süratle yerine getirildiği belirtildi.

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