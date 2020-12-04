Bergama’nın hayali gerçek oluyor

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatlerinden, “Hayalim” dediği Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi gerçeğe dönüşüyor. 2020’nin son meclis toplantısında OSB iştiraki maddesi oybirliği ile karara bağlandı.

Kuruluş çalışmaları ardından Alibeyli Mahallesi sınırlarında süratle yaşama geçirilmesi gerçekleştirilecek OSB ile ilk etapta 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. 6 ayrı bölgenin yer alacağı OSB’de Süt İşleme Parselleri, Sanayi Parselleri, Eğitim ve Araştırma Alanı, İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Tır/Kamyon Parkı Alanı, Atık Yönetim alanı bulunacak. Katma değeri yüksek süt ürünleri, damızlık düve yetiştiriciliği, süt işleme tesisleri, hastalıklardan arı ortamlar oluşturulacak.