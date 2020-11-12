Bergama’nın yıldızı parlayacak

9 Temmuz’da yapılan ihaleyi kazanan, 50 milyon lira değerindeki projeyi alan firmaya iş tesliminin yapıldığını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle bütün zorlukları tek tek aşıp hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz bir hayali gerçekleştiriyoruz. Bergamamız bu projeyle öncelikle yerli turizm olmak üzere dünya turizminde yeni bir çekim merkezi olacak” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilecek proeyi anlatan Koştu, “900 iş günü içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizle kentimizin yıldınızı parlatacağız. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan kentimizin değerine değer katacak” dedi.