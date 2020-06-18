'Bergama’yı değiştirecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 Temmuz’da ihaleye çıkarılacak olan ıslah projesiyle ilgili olarak Selinos Deresi’nde incelemelerde bulundu “Bu proje, Bergama’yı daha da değiştirecek, turistik hale getirecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Bergama’daki Selinos Deresi’nin ıslahıyla ilçenin değişeceğini belirtti, “Mümkünse bu dereyi gondolların yüzdüğü, turistik bir hale getirmek istiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, derede yapılan incelemede Bakan Pakdemirli’ye bilgi verdi.

Bergama’nın parlatılmayı bekleyen bir mücevher olduğunu söyleyen Pakdemirli, bu mücevheri iyi bir şekilde parlatmak için dere ıslahına önem verdiklerini ifade etti. Bergama’nın 5-15 yılda değişeceğini kaydeden Pakdemirli, “İzmir-İstanbul Otoyol bağlantısı, yeni sanayi bölgeleri, yeni yatırımlar ve yeni turizm imkânlarıyla beraber, Bergama farklı bir noktaya gelecek. Devlet Su İşleri olarak bu derenin ıslah projesini üstlendik” dedi.

‘900 günde bitmeli’

Projenin, tarihi kalıntılar nedeniyle zor bir proje olduğunu belirten Pakdemirli, tarihle mücadele ederek, ıslahı gerçekleştirmek gerektiğini söyledi. Bölgede ciddi oranda yerleşim yerlerinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları şöyle konuştu:

“Alandaki vatandaşları mağdur etmeden, onlara yeni yerleşim yerleri sunarak dereyi ıslah edip burayı yaşanabilir, İzmirlinin, yerli ve yabancı turistin yaşam alanı haline getireceğiz. Burayı yemyeşil bir nokta haline getirmemiz gerekiyor. Amaç hem dereyi ıslah etmek hem de dereyi kullanılabilir hale getirmek. Projenin yaklaşık 50 milyon lira muhammen bedeli var. Islah projesini yaklaşık 900 günde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.