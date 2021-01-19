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    HaberlerEge Haberleri Bergen’i bir de Merve’den dinleyin
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    19.01.2021 - 00:03 |

    Bergen’i bir de Merve’den dinleyin

    Pandemi sebebiyle sahne alamayan birçok sanatçı bu süreçte dijital platformlara ağırlık vermeye başladı.

    Bergen’i bir de Merve’den dinleyin

    Bu listede Merve Demirci de yerini aldı. Sanatçı geçtiğimiz günlerde Bergen’e ait olan “Elimde Duran Fotoğrafın” adlı eseri seslendirdi. Müzik kariyerinde henüz yolun başında olduğunu belirten Merve Demirci, kendi müzik tarzını yaratarak merdivenleri emin adımlarla çıkmak istediğini söyledi. Eski şarkılara ayrı bir ilgisi olduğunu belirten Merve Demirci, “Geçmiş dönemlere ait parçaları daha samimi buluyorum ve müzikte samimiyete inanıyorum” dedi.

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