Berra’nın umudu olun

İZMİR Karabağlar’da yaşayan Akyüz çiftinin 8 aylık kızı Berra’ya, doğduktan 40 gün sonra hareket edemeyince götürüldüğü hastanede Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi kondu. Aile, minik kızlarının yaşayabilmesi için gerekli olan gen terapisinin uygulanması adına ‘Berra’ya Umut’ isimli kampanya başlattı.

Berra’nın en ölümcül olan SMA tip 1 hastası olduğunu anlatan anne Nuran Akyüz, “Şu anda durumu çok ağırlaştı. Artık cihazlara bağlı yaşıyor. İlaca ve gen tedavisine ihtiyacımız var. Şu ana kadar 30 bin lira topladık. Gen tedavisi 2.4 milyon dolar. Berra’ya yardım edeceğini söyleyen bir hayırsever, çizdiği portrelerin bir sergide satılacağını ve gelirini Berra’ya bağışlayacağını söyledi. Bir tanesini de bize hediye etti. Başka hayırseverler de var, online kermes yapılıyor ve Berra adına mobilya satılıyor. Bu parayı bir şekilde toplamam gerekiyor yoksa yavrum ölecek” diye konuştu. l