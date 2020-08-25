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    HaberlerEge Haberleri Beş aylık okul hasreti bitti...
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    25.08.2020 - 07:00 | | AA

    Beş aylık okul hasreti bitti...

    İZMİR’DE virüs önlemleri kapsamında mart ayında eğitimlere uzaktan devam eden okul yöneticileri ve öğretmenler, okula gelmenin heyecanını yaşadı.

    Beş aylık okul hasreti bitti...

    İZMİR’DE virüs önlemleri kapsamında mart ayında eğitimlere uzaktan devam eden okul yöneticileri ve öğretmenler, okula gelmenin heyecanını yaşadı. Yaklaşık beş ay sonra mesleki gelişim programı için okullarıyla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan mesleki gelişim programında, öğretmenler Kovid-19 tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar birçok konuyu ele alacak. Yeni başlamış gibi heyecanlı olduklarını belirten eğitimciler, öğrencileriyle bulaşacağı günü bekliyor. l

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