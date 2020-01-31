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    31.01.2020 - 07:00 |

    Beş dakikada teşhis koyacak

    Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde görevli bir grup bilim insanı, ‘domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakika içinde tespit edebilecek 70 gram ağırlığında taşınabilir cihaz geliştirdi.

    Beş dakikada teşhis koyacak

    Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde görevli bir grup bilim insanı, ‘domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakika içinde tespit edebilecek 70 gram ağırlığında taşınabilir cihaz geliştirdi. Klasik yöntemlere göre cihazın birçok avantajı olduğunu söyleyen Dr. Arif Engin Çetin, “Cihaz kamera, biyosensor çipi ve ışıktan oluşuyor. Yaklaşık 1.5 yılda geliştirildi. Maliyeti de yaklaşık 3 bin lira değerinde, diğer yöntemlere göre oldukça düşük” dedi. Cihazın test aşamasında olduğu belirtilirken, patentinin alınması ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

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