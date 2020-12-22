Beş köşke makyaj

Bornova Belediyesi’nin hazırladığı projelerle ilçe sınırları içinde bulunan tarihi değerler yeniden hayat buluyor. Kazım Dirik Mahallesi 367/3 sokakta bulunan Girit Anı Evi’nin ardından Ergene Mahallesi 455 ve Erzene Mahallesi 1 sokakta bulunan eski Rum ve Türk evleri de aslına uygun olarak yapılan restorasyon projeleriyle tarihe kazandırılacak. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Restorasyon projelerimizle vatandaşlarımızın yaşadıkları kenti daha iyi tanıyabilmelerine ve yaşadıkları bölgenin tarihini görebilmelerine olanak yaratmak istiyoruz” dedi.