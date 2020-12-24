Beş mahallede açılış var

Pamukkale Belediyesi, 2020 yılında mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Gölemezli, Karakurt, Karakova ve Kavakbaşı’ndaki kapalı pazaryerleri ile Kale’deki sosyal tesis kısa süre içinde hizmete sunulacak.

“61 mahallemizin tamamının en acil sorunu neyse hemen müdahale ediyoruz” diyen Başkan Avni Örki, “Beş mahallemizdeki tesisleri büyük ihtimalle ocak ayında halkımızın kullanımına sunmuş olacağız. Biz ilçemizde yaşayan yaklaşık 350 bin vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluğuna sebep olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Birliğimiz daim olsun’

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden seçilen MHP Denizli Başkanı Cafer Birtürk ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Örki, “Cumhur İttifakı olarak seçimlerden bu yana yaptığımız çalışmalarla Pamukkale’ye hizmet etmek için çalışıyoruz. Amacımız ilçemizdeki vatandaşlarımızın mutluluğunu temin etmek. Ziyaret için bir kez daha teşekkür eder, yeni yönetime de başarılar dilerim” dedi. Birtürk ise, “El birliği ile Pamukkale’ye hizmet ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.