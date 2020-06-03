03.06.2020 - 07:00 |
Beş sahilde daha çalışmalar sürüyor
Güzelbahçe Belediyesi ekipleri plajlarda hazırlıklara başladı.
Güzelbahçe Belediyesi ekipleri plajlarda hazırlıklara başladı. Yeni bir dönemin başladığını söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Sosyal mesafenin korunması için kurulacak şemsiyeler 2.5 metre arayla hazırlanıyor. Vatandaşlarımız yaz sezonunda rahat bir şekilde denize girmeleri için her türlü rahatlığı sağlıyoruz. Halkımızdan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.