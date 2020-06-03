Beş sahilde daha çalışmalar sürüyor

Güzelbahçe Belediyesi ekipleri plajlarda hazırlıklara başladı. Yeni bir dönemin başladığını söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Sosyal mesafenin korunması için kurulacak şemsiyeler 2.5 metre arayla hazırlanıyor. Vatandaşlarımız yaz sezonunda rahat bir şekilde denize girmeleri için her türlü rahatlığı sağlıyoruz. Halkımızdan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.