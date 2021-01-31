Beş yılda 10 binlerce hastaya nakil hizmeti

Büyükşehir, pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü’ne de araç desteğinde bulundu. Büyükşehir’e ait 1 adet Hasta Nakil Ambulansı ile 7 adet binek araç filyasyon ekiplerinin çalışması için tahsis edildi.



4 yıldır hasta nakil hizmetinden yararlanan Atilla Kuruyan, “Uygulama bizler için çok iyi. Ayrıca çalışan arkadaşlarımızın da hepsi güleryüzlü” dedi.