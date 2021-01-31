31.01.2021 - 00:02 |
Beş yılda 10 binlerce hastaya nakil hizmeti
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü hasta nakil hizmeti ile 39 bin 899 hasta nakli gerçekleştirdi. 10 Bin 651 kişiye de nakil hizmeti verdi. Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde; yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastaların, evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan da eve ulaştırılıp sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanıyor. Pandeminin görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 5 Bin 373 hasta nakli gerçekleştirdi.
Büyükşehir, pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü’ne de araç desteğinde bulundu. Büyükşehir’e ait 1 adet Hasta Nakil Ambulansı ile 7 adet binek araç filyasyon ekiplerinin çalışması için tahsis edildi.
4 yıldır hasta nakil hizmetinden yararlanan Atilla Kuruyan, “Uygulama bizler için çok iyi. Ayrıca çalışan arkadaşlarımızın da hepsi güleryüzlü” dedi.