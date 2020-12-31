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    31.12.2020 - 00:01 |

    Beş yılda 300 milyon lira yatırım

    İnci Holding iştiraki İnci Akü ve Japon GS Yuasa’nın ortaklığı beşinci yılını doldurdu.

    Beş yılda 300 milyon lira yatırım

    2015 yılında büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Bugün geldiğimiz noktada sektörümüze kalitede liderlik ediyoruz. Ülkemiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için daha iyisini yapmak arzusuyla emek veriyor, en güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonumuzla çok çalışıyoruz” dedi.

    Kapasite arttı

    Ortaklığın başında ilk beş yıl için yatırım tutarını 250 milyon lira olarak belirlediklerini dile getiren Elbirlik, “Beşinci yılımızda şirketimize değer katan yatırımların tutarı 300 milyon liraya çıkarak hedefinin üzerinde gerçekleşti. Üçüncü fabrikamızın faaliyete alınmasıyla otomotiv aküsü üretim kapasitemizi beş yılda yüzde 40 artırmış olduk. Endüstriyel akü tarafında da kapasitemizi ikiye katlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

    Online kutlama

    Beşinci yıl kutlaması ise pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Video gösterimi ve konuşmalar yapldı.

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