Beş yıldızlı sağlık hizmetine az kaldı

Önümüzdeki aylarda açılması planlanan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, “5 yıldızlı sağlık hizmeti vereceğiz ve herkes çok konuşacak” dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine geçen yıl mayıs ayında başlayan Op. Dr. Burak Öztop, ayağının tozuyla kentin sağlık alanındaki çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve hemen çalışmalarına başladı. Henüz 40 yaşında olan Öztop, İzmir’in sağlığından sorumlu müdür olarak yapacakları çok iş olduğunu söyledi. Özellikle, Bayraklı’da inşaatı devam eden Şehir Hastanesi’ne dikkat çeken Öztop, “Burası 5 yıldızlı bir otel konseptinde halkın hizmetine sunulacak. 2 bin 60 yatak kapasitesiyle çok konuşulacak. Bu yılın ikinci yarısında kapılarını açacak” dedi. Öztop, ayrıca İzmir’de son zamanlarda sıkça dillendirilen Tepecik, Bozyaka ve Yeşilyurt devlet hastanelerinin kapatılacağı yönündeki iddialarla ilgili de açıklamada bulundu, “Şu anda hiçbir hastanemiz kapatılmayacak. İhtiyaçlara göre düzenleme yapacağız” dedi. Öztop, planlanan çalışmalarla ilgili Milliyet Ege’ye açıklamalarda bulundu.

Hastane kapatma yok

- Kısa süre önce görev başladınız. İzmir’in sağlıkta en büyük sorunu ne? Kurumlarda eksiklik var mı?

İzmir’in sağlık alanında makro bir plana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin; etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması için çaba gösteriyoruz. Geleceğe odaklanan makro planlama çalışmalarını elde ettiğimiz verilere ve analizlere göre ekip çalışmasıyla, bakanlığımızın da bilgisi ve onayı dahilinde yürütüyoruz.

- Bayraklı’daki Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle kent içindeki hastanelerin akıbeti ne olacak?

2 bin 60 yatak sayısına sahip dev proje; 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 380 yataklı kardiyovasküler cerrahi hastanesi, 141 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor. Karşıyaka ve Bornova bölgesinde 3’üncü basamak hastanemiz yoktu. Bu bölgedeki 3’üncü basamak hastanemiz tüm halkın ulaşabileceği ve tüm sorunlarını orada çözebileceği üst düzey, 5 yıldızlı otel konforunda bir hizmet sağlayacak. Bu dev tesisisin 2020’nin ikinci yarısında açılması planlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da planlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Söz konusu çalışma içinde, şu an faaliyette olan hiçbir hastanemizin kapatılması yer almıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İlimizin ihtiyaçlarına göre planlama yapacağız.

- Kent genelinde projeniz var mı, varsa neler anlatır mısınız?

İzmir’de göreve başladığımızda ilk planladığımız şey; sahayı görüp tanımaktı. 7-8 ayda İzmir’in hemen hemen tamamını; ikinci, üçüncü basamaklar, 112 acil ve aile sağlığı merkezlerini gezme fırsatı buldum. Saha ziyaretleri, nerelerde iyi olduğumuzu ve eksiklerimiz olduğunu görmemize imkan sağladı. Sağlık hizmeti sunumumuzu daha da iyileştirmeye yönelik düşüncemiz var. Bu konuda ekip olarak çalışmalar yapıyoruz. Tabii, Şehir Hastanesi bizim için önemli bir gündem. Onunla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Onun dışında; özellikli sağlık hizmetlerinde planlama yaparken ilde bir makro planlama oluşturup hangi özellikli sağlık hizmetlerinin nerelerde verileceği ile ilgili yoğun bir çalışmamız da bulunuyor. Sağlık hizmetleri çok geniş kapsama sahip bir alan, dolayısıyla her bir çalışma ya da proje, sağlık hizmeti sunumundaki tüm aşamaları etkileyen ve destekleyen özellikte oluyor. Hassas ve bir denge içinde kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak ve bu çerçevede en kaliteli sağlık hizmetini sunmak üzere yenilikler planlayıp uygulamaya çalışıyoruz.

Tatil beldelerinde doktor sıkıntısına artık son verilecek

-Yaz mevsiminde sahil bölgelerindeki hastanelerimiz büyük sıkıntı yaşıyor nüfus yoğunluğu yüzünden, neler söyleyeceksiniz?

İzmir, ülkemizin turizm açısından en gözde ve yaz aylarında rağbet gören şehirlerinden biri. Yaz aylarında kıyı ilçelerimizde önemli bir nüfus artışı yaşanıyor. Sezon da yaklaşıyor ve biz bu yönde müdürlüğümüzün üst yönetimi olarak başhekimlerimizle düzenli toplantılar yapıyoruz. Kaynaklarımız ve geçmiş yılların verileri çerçevesinde hazırlığımızı sürdürüyoruz.