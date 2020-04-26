Besicilere uyarı

Tarım sektöründe çalışan çiftçilerin sosyal mesafe aralığını koruması gerektiğini belirten Kılıç, “Özellikle hayvanlarla iç içe olan çiftçilerimiz, kendilerini ve ailelerini korumalıdır” diye konuştu.



Ahırlara dezenfeksiyon



Hayvanların ahır dışında açık alanlarda dolaştırılmamaları gerektiğini belirten Karaçaylı ise, “Ahırlar ve sağım odaları sıklıkla dezenfekte edilmeli ve hayvanların ateşinin yükselmesi ve ishal olması durumunda, veterinere haber verilmeli. Kurban Bayramı’nda hayvan nakillerine kısıtlama getirilmeli” dedi.