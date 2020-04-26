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    HaberlerEge Haberleri Besicilere uyarı
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    26.04.2020 - 00:01 |

    Besicilere uyarı

    Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koranavirüs ile ilgili İzmir Ticaret Odası (İZTO) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi Emre Pınar Kılıç ve Veteriner Hekim Gürhan Karaçaylı, virüsün hayvanlarda da varlığını sürdürebileceğini belirtip önlem alınması gerektiğini söyledi.

    Besicilere uyarı

    Tarım sektöründe çalışan çiftçilerin sosyal mesafe aralığını koruması gerektiğini belirten Kılıç, “Özellikle hayvanlarla iç içe olan çiftçilerimiz, kendilerini ve ailelerini korumalıdır” diye konuştu.

    Ahırlara dezenfeksiyon

    Hayvanların ahır dışında açık alanlarda dolaştırılmamaları gerektiğini belirten Karaçaylı ise, “Ahırlar ve sağım odaları sıklıkla dezenfekte edilmeli ve hayvanların ateşinin yükselmesi ve ishal olması durumunda, veterinere haber verilmeli. Kurban Bayramı’nda hayvan nakillerine kısıtlama getirilmeli” dedi.

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