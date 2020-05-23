Beşiktaşlılardan yardım paketi

Dernek Başkanı Ali Bayraktargil, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan paketleri salgın sürecinde, vatandaşlara ulaştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Dernek çalışmalarını Kovid-19 süreci sonrasına ertelediklerini dile getiren Bayraktargil, “Amacımız, gençlere sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak” dedi.