23.05.2020 - 00:02 |
Beşiktaşlılardan yardım paketi
Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, ramazan ayı nedeniyle hazırladığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Dernek Başkanı Ali Bayraktargil, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan paketleri salgın sürecinde, vatandaşlara ulaştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Dernek çalışmalarını Kovid-19 süreci sonrasına ertelediklerini dile getiren Bayraktargil, “Amacımız, gençlere sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak” dedi.