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    23.05.2020 - 00:02 |

    Beşiktaşlılardan yardım paketi

    Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, ramazan ayı nedeniyle hazırladığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

    Beşiktaşlılardan yardım paketi

    Dernek Başkanı Ali Bayraktargil, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan paketleri salgın sürecinde, vatandaşlara ulaştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Dernek çalışmalarını Kovid-19 süreci sonrasına ertelediklerini dile getiren Bayraktargil, “Amacımız, gençlere sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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